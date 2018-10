Art Rooijakkers op mission impossible in de jungle

Als je in ­zeven jaar pas twee keer zo'n dier hebt gezien, spreekt de statistiek niet bepaald in je voordeel

Evi's passie voor de jaguar wordt niet gedeeld door de ­lokale bevolking. De boeren hebben, mild uitgedrukt, een schurfthekel aan die reuzekatten, die geregeld hun koeien doodbijten.



"Ik heb er al dertien doodgeschoten," vertelde een boer trots. "Nee, daar voel ik me niet schuldig over, ze moeten van mijn koeien afblijven." Tja, zo kun je het ook zien.



Toen gingen Rooijakkers en Evi in een jeep en in een gammel bootje op zoek naar een jaguar. Dat leek, ondanks het spannende muziekje, een mission impossible.



Als je in ­zeven jaar pas twee keer zo'n dier hebt gezien, spreekt de statistiek niet bepaald in je voordeel.



Ze vonden voetafdrukken, legden een beest vast met een cameraval, maar een jaguar in het wild: ho maar. Na twee dagen in de jungle blies Rooijakkers teleurgesteld de aftocht.



"Dit is wat Evi al zeven jaar meemaakt: op zoek naar een schim."



Reageren? hanlips@parool.nl