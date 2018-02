Arjen Lubach werkt aan theatervoorstelling

Dat vertelt de presentator van het programma Zondag met Lubach maandag in De Volkskrant. Zijn voorstelling wordt komisch, zegt hij, maar veel persoonlijker dan zijn satirische NPO3-programma.



Lubach maakte in het verleden uit van improvisatiegezelschap Op Sterk Water, waarmee hij twaalf jaar lang in kleinere theaters optrad. Daarin haalde hij vaak andere soorten lach bij het publiek, en die mist hij nu. "De kick die dat oplevert, is een andere dan die van een geschreven grap waarover lang is nagedacht."



"Een op een Zondag met Lubach wordt het niet. Dat is hyperactueel en beeldend. De theatershow wordt veel tijdlozer. Bovendien past het deskje niet in mijn auto."



Er is nog geen speellijst voor de voorstelling, die Arjen Lubach Live lijkt te gaan heten. Naar verwachting gaat Lubach tot aan de zomer touren.



