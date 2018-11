Arjen Lubach te gast in Amerikaanse late night talkshow

Het programma Zondag met Lubach maakte het optreden eerder op woensdag bekend. Late Night with Seth Meyers wordt elke werkdag rechtstreeks vanuit New York uitgezonden op televisiezender NBC.



Het is nog onduidelijk waarom Lubach, die niet bereikbaar was voor commentaar, in de uitzending te gast was. Ook zijn er nog geen beelden beschikbaar van zijn optreden.



Hij is niet de eerste Nederlander die bij Meyers langs is geweest; in het verleden ontving het programma ook al actrice Carice van Houten en acteur Michiel Huisman.



Viral

Talkshowhost Meyers heeft zich in het verleden positief uitgelaten over Lubach, die in Amerika vooral bekend werd door een aantal filmpjes uit Zondag met Lubach die wereldwijd het internet over gingen.



De meeste kijkers trokken de Trump-introductie America First, The Netherlands Second en het filmpje over de wapenlobbyclub NRA.



Zondag was de laatste aflevering van het afgelopen seizoen van Zondag met Lubach. De cabaretier toert de komende maanden door het land met zijn theatershow Arjen Lubach Live!. Zijn televisieprogramma keert vrijwel zeker terug na de zomer.