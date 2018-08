Aretha Franklin (1942-2018): de enige echte Queen of Soul

Bij de mannen viel er nog wel te discussiëren over de vraag wie de koningstitel toekwam. Want wie was de beste soulzanger aller tijden? Otis Redding? Sam Cooke? Of toch maar James Brown? Bij de vrouwen was er geen enkele twijfel mogelijk. De enige echte Queen of Soul was Aretha Franklin. Maar tot alleen dat genre bleef haar roem en belang zeker niet beperkt.



Obama

Wie Aretha Franklin als de beste zangeres aller tijden in welk genre dan ook beschouwt, bevindt zich in het goede gezelschap van de redactie van Rolling Stone.