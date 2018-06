Arcade Fire draagt nummer op aan Van der Laan

Het ging om het nummer Rebellion (Lies), waarvan kijkers van Zomergasten al wisten dat het een favoriet was van de in oktober 2017 overleden burgemeester. In de veelbekeken aflevering van Zomergasten waarin hij te gast was sloot hij er de uitzending mee af.



In januari 2018 vroeg Van der Laans elfjarige dochter Eline Rebellion (Lies) ook aan in de 3FM-show van Herman Hofman. De radio-dj was enigszins overrompeld toen hem duidelijk werd wie hij aan de lijn had.



Over het lied van Arcade Fire zei Van der Laans dochter in de uitzending: "Hij vond het erg mooi, daardoor vind ik het ook mooi."