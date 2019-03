Apple is met streamingdienst het nakomertje op de markt

De tijden dat Apple-toplui een apparaat omhooghielden en het applaus over zich heen lieten rollen, is voorbij. Diensten zijn nu het speerpunt. Terwijl Apple een week geleden bijna achteloos nieuwe oordopjes, tablets en een pc aankondigde, was het gisteravond tijd voor de werkelijke klappers.



Hoewel het applaus als vanouds klaterde, waren de reacties buiten het Steve Jobstheater heel wat minder enthousiast. Het aandeel Apple daalde met 1,2 procent.



Disney of Netflix zouden ooit op de radar hebben gestaan van de computerbouwer uit Cupertino, maar die kiest er nu toch voor om een zelf ­streamingdienst op te zetten - met een parade aan aangekochte toppers. Oprah Winfrey gaat documentaires maken, Steven Spielberg blaast een oude sf-serie nieuw leven in. En Pino zal kinderen leren programmeren.



Eigen producties

Ook Amazon leunde bij de introductie van ­Prime Video op de schouders van grote namen, maar ondanks het aantrekken van het voormalige presentatietrio van Top Gear is Prime nog ­altijd geen schim van marktleider Netflix.



Apple kiest er bovendien voor om, in tegenstelling tot de concurrentie, vooralsnog alleen eigen producties te streamen en het publiek niet te lokken met geheide krakers uit de film- en tv-catalogi van anderen. De videodienst gaat dit najaar in honderd landen live, ook in Nederland. Gisteravond werd nog niets gezegd over abonnementsprijzen.



De fabrikant houdt het niet bij beelden. Met Apple News lanceert het, vooralsnog alleen in de VS, Groot-Brittannië en Australië, een betaaldienst met nieuwsbronnen, vergelijkbaar met het Nederlandse Blendle. Ook stapt Apple vanaf mei wereldwijd in online gaming, nadat vorige week Google al eenzelfde stap had aangekondigd.