Applaus voor Boef na excuus op Noorderslag

De mannen van de beveiliging zijn onverbiddelijk: niet één biertje mag er mee de zaal in. Biergooien kent een lange traditie op de Noorderslag, het jaarlijkse festival van de Nederpop in de Oosterpoort in Groningen.



Bierdouche

Lang was het gebruikelijk de winnaar van de op het festival uitgerekte Popprijs te trakteren op een bierdouche. Pure joligheid. Maar de op de sociale media gedane oproepen dit jaar rapper Boef met bier te bekogelen hadden niets met joligheid te maken, maar alles met zijn omstreden vrouwvijandige uitspraken.



Andere festivals cancelden optredens van Boef om die uitspraken. Op de Noorderslag bleef hij, ondanks veel verontwaardiging daarover, welkom. Het festival wil laten zien en horen wat er momenteel gaande is in de Nederlandse popmuziek en Boef hoort daar zeker bij, was de redenering.



Dronken

De zaal waar hij in de Oosterpoort optreedt, is al voor aanvang bomvol. Maar de rel waar sommige bezoekers wellicht op hopen blijft uit. Voor Boef het podium betreedt klinken fragmenten uit radio- en tv-shows waarin schande werd gesproken over Boefs Kech-uitspraken.



Even later staat de rapper met gespreide armen op het podium en zet hij zich aan een uitgebreid en gerapt excuus. "Wat ik heb gedaan is dom, want nu kan ik niet meer vliegen met Corendon," klinkt het. Maar ook zegt hij meerdere keren dat hij vrouwen echt niet minder vindt. En dat hij dronken was toen hij al die dingen zei. Hij distantieert zich ervan, "Maar ik zal nooit de ideale schoonzoon worden of zo".



Het werkt. Hier en daar klinkt heel dun boegeroep, maar er wordt vooral hard geklapt. Waarna Boef zich zet aan waar hij naar eigen zeggen voor is gekomen: "Hitjes doen." Een gast is er ook. "Ik zeg: Ronnie, julie zeggen..." Het publiek weet het: "Flex!"



Spannend

Vooraan bij het podium wordt feest gevierd bij al die bekende nummers die voorbijkomen, maar het Noorderslagpubliek is duidelijk niet Boefs publiek. Een groot deel van de aanwezigen houdt het al snel weer voor gezien. Het zal Boef niet vaak overkomen. Maar hij zegt aan het einde van zijn show iedereen heel tof te vinden. En hij draait er niet om heen, hij vond het best 'een beetje spannend'.



Verslaggevers Josien Wolthuizen en Lorianne van Gelder vinden dat rapper Boef een denkbeeld heeft dat hopeloos ouderwets is: 'Angstwekkende stap terug in de tijd'



Maar Verslaggever Roelf Jan Duin ziet een gelijkenis met zijn jeugd, waarin Osdorp Posse zong over discosnollen: 'Niet iedereen is als Nick en Simon'