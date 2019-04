Annejet van Zijl schrijft volgend jaar Boekenweekgeschenk

Het Boekenweekthema en de naam van de auteur van het essay volgen later dit jaar.



Het Boekenweekgeschenk 2020 gaat over een Amerikaans-Nederlandse liefde in tijden van slavernij, waar Van der Zijl juist onderzoek naar deed toen ze als auteur werd gevraagd. "Een uitzonderlijk verhaal waarvoor ik inmiddels naar Amerika ben geweest. Heel geschikt voor het brede en hopelijk ook nieuwe publiek dat ik met het geschenk wil trekken."



Oud-journalist Van der Zijl (57) brak door naar het grote publiek met Anna, haar biografie van Annie M.G. Schmidt uit 2002, die tot tv-serie en musical werd bewerkt. Haar boek Sonny Boy (2004) werd verfilmd en in acht talen vertaald.



Gepromoveerd

Met Bernhard, een verborgen geschiedenis, promoveerde ze in 2010 als historica op prins Bernhard; haar bestseller De Amerikaanse prinses (2015) over de peetmoeder van de latere koningin Beatrix werd ook in de Verenigde Staten uitgebracht.