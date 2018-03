Annejet van der Zijl schrijft roman met partner Jo Simons

De personages krijgen steeds meer diepgang, krijgen steeds meer inzichten, hebben steeds meer dingen te verwerken

De vergelijking met het Britse schrijversduo Nicci French is logisch, zegt Kruijger.



"Maar het woord thriller zou deze boeken tekort doen. Het is lastig er een label op te plakken. Ja, er komen moorden in voor, de plot is goed. Maar ze hebben meer diepgang, er zitten ook de historische lijnen in die we van Van der Zijl kennen."



Duitse politica

Van der Zijl is oud-misdaadverslaggever van de Haagse Post, verhalen uit die tijd werden in 2013 gebundeld in Moord in de Bloedstraat. Ze speelde al langer met het idee fictie te schrijven met misdaad als insteek.



Kruijer: "Jo Simons speelde achter de schermen altijd al een belangrijke rol bij haar boeken, waarvoor hij het intensieve research deed. Toen was er de samenloop van omstandigheden dat hij minder ging werken én ze een nieuwsbericht onder ogen kregen van een spoorloos verdwenen Duitse politica."



Dat was SPD-politica Petra Hinz, die in 2016 bleek te hebben gelogen over haar cv, op stel en sprong verdween uit de Bondsdag en onderdook.



Volgend jaar

In de roman van Simons & Van der Zijl stort het leven van politica Annika Schaefer in elkaar als uitkomt dat ze heeft gelogen over haar verleden. Om aan de toorn van haar partijgenoten en schoonfamilie te ontkomen, vlucht ze hals over kop naar de Noordhollandse kust, waar ze als kind met haar grootouders kwam.



Toen het verhaal voor dit boek rond was bleken Simons & Van der Zijn nog niet klaar met hun personages en was het idee voor een vijfdelige reeks geboren, telkens vanuit een ander perspectief.



In het tweede deel, Rijke Mensen Zijn Anders, dat volgend jaar verschijnt, staat de Nederlandse politieagent Martin centraal. "De personages krijgen steeds meer diepgang, krijgen steeds meer inzichten, hebben steeds meer dingen te verwerken."



Lees terug: Annejet van der Zijl: 'Ik geloof niet dat Bernhard een schurk was'