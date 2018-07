Anne Fleur Dekker weet alles bij De Slimste Mens

De vrouw die het aan de stok had met Wilders en Baudet is hard op weg de slimste te worden

Schotel Anne Fleur een filmpje van Mark Zuckerberg in een Amerikaans gerechtshof voor, en haar hersenen produceren de woorden Cambridge Analytica nog sneller dan dat Philip Freriks weer iets over haar Forum voor Democratieverkering weet te vragen.



Anne Fleur geeft haar antwoorden kalm en gedecideerd. Want zij weet dit allemaal gewoon. Niks geks aan. En dan is ze ook nog eens niet bang om boeiende funfacts op te dissen.



Zo onderbrak ze een paar afleveringen geleden Maarten van Rossum halverwege zijn hoorcollege over tekenfilm Bambi. Anne Fleur legde vrolijk uit wat er animatietechnisch nou zo bijzonder is aan de tekenfilm. Ze had er namelijk voor doorgeleerd en wist er dus ook wat van.



Het mooie is natuurlijk dat Anne Fleur bakken drek over zich heen heeft gehad - niet zelden is haar een gebrek aan intelligentie verweten - en dat ze nu schittert. Als ze vanavond weer wint, is ze verzekerd van een plekje in de finale.



Lips juicht haar toe vanaf de bank. #TeamAnneFleur.



