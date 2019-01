Anastacia speelt hoofdrol in musical We Will Rock You

Voor de Amerikaanse wordt het haar debuut als musicalactrice.



De vijftigjarige Anastacia is bekend van hits als I'm Outta Love en Left Outside Alone. In verband met haar rol in de musical gaat ze komende winter een tijdje in een hotel in Nederland wonen.



TEC Entertainment kondigde vorig najaar aan dat de oerversie van We Will Rock You op de Nederlandse planken wordt gebracht.



Tussen 2010 en 2011 was een Nederlandstalige versie van de musical te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. In de versie, die was geproduceerd door Joop van den Ende Theaterproducties, speelden onder anderen John Vooijs, Pia Douwes, Charly Luske en Martin van der Starre mee. In 2013 werd een Engelstalige versie opgevoerd in de Heineken Music Hall.