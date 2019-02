Amsterdamse VR-film geselecteerd voor SXSW-festival

Iemand daagde me uit tijdens een vakantie van drie dagen een mini-speelfilm te maken

"Van koosnaampjes waarvan je niet wil dat anderen ze weten tot je gedrag in bed. Ik vind dat leuk. En ik vind het als filmmaker ook leuk heel gewone situaties lekker te laten ontsporen. Dat je denkt: wat is het meeste extreme dat hier kan gebeuren?"



Weddenschap

De allereerste versie van Incitement was het resultaat van een weddenschap. "Ik was drie dagen op vakantie in São Paolo en iemand daagde me uit in die tijd een minispeelfilm te maken. Dat is gelukt, maar ik had wel het idee dat er meer in zat, zeker waar het de likeability van het koppel betrof. Het virtualreality-element heeft ook veel toegevoegd."



Hoe wordt Incitement op SXSW vertoond? "Er zijn screenings in zalen waar zo'n dertig tot veertig VR-brillen beschikbaar zijn. Verder hebben wij zelf gedurende het festival een eigen booth waar we vier brillen hebben voor iedereen die is geïnteresseerd."



De volgende droom die Van den Ende wil waarmaken, is het regisseren van een complete speelfilm, wederom een donkere komedie. Het script is nog in de conceptfase, de titel heeft hij al: CAMERON & How to never out­shine a bride and other futilities in a life and death situation.