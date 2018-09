Amsterdamse piraat scoort met stunt over brug

In de zomer zie je hem geregeld op zijn grote zelfgemaakte vlot, varend over de grachten, een bandana om zijn hoofd gewikkeld en altijd goedlachs. In zijn voorkomen heeft Amsterdammer Adam Nasr, ofwel Captain Adam, wat weg van een piraat. En dat imago heeft hij dubbel en dwars waargemaakt tijdens een tochtje door de grachten.



Een passagier filmde de kapitein terwijl die al varende op een brug klom en aan de andere kant van de brug weer over de railing achter zijn stuur sprong. Een daverend applaus van de passagiers was het resultaat. Waternet wordt vast niet blij van de beelden, maar het filmpje, voorzien van een Pirates of the Caribbean soundtrack en een fragment uit de film, is op Dumpert het gesprek van de dag.



