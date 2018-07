Amsterdamse interieurgoeroes in show van Netflix

Ongeveer een jaar geleden werd Dax Roll gebeld door een Britse televisieproducent die bezig was met een interieurserie voor Netflix. Het concept: een show over woningen waarvan je aan de buitenkant totaal niet kunt zien hoe spectaculair het interieur is.



Waren de Amsterdamse interieuront­werpers soms een dergelijke woning aan het verbouwen? Roll: "We hadden toevallig het perfecte project: een loft in een gebouw uit de jaren zestig in Maastricht, waarin voorheen 140 studio's voor verpleegkundigen zaten."



Het bouwproces en het oogverblindende resultaat zijn nu te zien in de Netflix original Amazing Interiors.



Hotelinrichtingen

Roll en zijn partner Joyce Urbanus begonnen in 2011 interieurdesign­studio Nicemakers. Je vindt hun werk in Amsterdam bijvoorbeeld terug in restaurant Jacobsz op de Middenweg, in vestigingen van saladebar SLA en hotel The Hoxton op de Herengracht.



De zaken lopen zo goed dat ze inmiddels tien mensen in dienst hebben. Driekwart van hun huidige werkzaamheden bestaat uit de inrichting van hotels - ze werken er nu aan zes in Nederland, een in Parijs en een in Zuid-Spanje.