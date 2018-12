Amsterdamse componist Joël Bons wint grote prijs

Bons schreef Nomaden (2016) in opdracht van de Cello Biënnale Amsterdam voor het Atlas Ensemble en de Franse cellist Jean-Guihen Queyras.



Wat het stuk uitzonderlijk maakt, is de combinatie van klassieke Europese instrumenten en een bont gezelschap van blazers, slagwerkers, ­tokkelaars en strijkers uit alle windstreken, die in een mozaïek van 26 aaneengesloten deeltjes steeds verschillende combinaties vormen.



Voor de jury is Nomaden een van de meest geslaagde voorbeelden van een muzikale trend, waarin eclecticisme en de combinatie van divers materiaal en invloeden de boventoon voeren.



De prijs is is in 1984 geïnitieerd door Charles H. Grawemeyer, een Amerikaanse industrieel en filantroop. Eerdere Nederlandse winnaars waren Louis Andriessen (2011) en Michel van der Aa (2013).



De Grawemeyer Award is na de Ernst von Siemensprijs (200.000 euro) en de Polar Music Prize (110.000 euro) de derde grote muziekprijs in de klassieke muziek.