Amsterdams orkest LUDWIG wint Grammy Award

'Dit hadden we niet durven dromen', schrijft het collectief op Facebook.



De uitreiking van de Grammy's kreeg zo toch een Nederlands tintje, nadat dirigent Reinbert de Leeuw, waarvan aanvankelijk werd gedacht dat hij de enige Nederlandse genomineerde was, naast een Grammy greep in de categorie Best Classical Compendium.



LUDWIG kreeg een Grammy in de categorie Best Classical Solo Vocal Album, voor de cd Crazy Girl Crazy! die het opnam met stersopraan Barbara Hannigan.



Mars en Lamar

"Dit is heel bijzonder", zegt Peppie Wiersma, artistiek leider van het collectief, tegen de NOS. "We zijn pas een aantal jaren bezig en dit is onze eerste cd. Dat we de enige Nederlandse winnaar zijn, is natuurlijk extra speciaal."



Bruno Mars en Kendrick Lamar zijn zondagnacht de grote winnaars geworden bij de uitreiking van de Grammy Awards.