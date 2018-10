Amsterdamprijs naar Coltof, Babcock en The Black Archives

Een week geleden ontving Coltof na de première van haar (laatste) voorstelling De Krijtkring ook al de VSCD Oeuvre Prijs en namens de BIS-jeugdtheatergezelschappen De Prijs van de Kritiek.



Autonoom

De Amerikaanse Amsterdammer Jeffrey Babcock leverde de 'beste Prestatie'. In kraakpanden, bunkers, brouwerijen en andere bijzondere plekken vertoont hij zorgvuldig geselecteerde undergroundfilms, die hij voorziet van een politieke, sociale of artistieke context.



"Babcock is autonoom tot in zijn haarvaten. Vanuit een onuitputtelijke toewijding houdt hij vast aan zijn principes in een wereld die steeds verder commercialiseert," aldus de jury.



De stimuleringsprijs ging naar The Black Archives, die volgens de jury razendsnel zijn uitgegroeid tot een onmisbare plek in Amsterdam, waar mensen samenkomen om te praten over de gedeelde geschiedenis en hoe deze tot op de dag van vandaag haar sporen na laat. "Is het een kunstinstelling, een historisch archief, een ontmoetingsplaats voor activisten of een debatcentrum? The Black Archives is het allemaal en juist die combinatie maakt het zo bijzonder."



Fruitschaal

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt jaarlijks toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die met hun werk een bijzondere bijdrage leveren aan de artistieke veelzijdigheid van de stad. De drie winnaars ontvangen elk een fruitschaal in de vorm van de grachtengordel, gemaakt door vormgever Frederik Roijé, en 35-duizend euro.



Weimans: "Ik weet dat het niet chique is om over geld te praten, maar laten we eerlijk zijn, dat is een mooi bedrag. Het is een beloning voor hun uitmuntende werk, waar wij de komende jaren nog veel van hopen te genieten."