Amsterdammer maakt veel los met cartoon over Franse held

Wij mogen ons best eens achter onze oren krabben over hoe we met migranten omgaan

Royaards vult aan: "Begrijp me niet verkeerd, ik gun het deze man van harte dat hij een verblijfsvergunning en een baan heeft gekregen. Maar wat zegt het over andere migranten? Moeten zij nu zo exceptioneel zijn en heldendaden verrichten om als mens gezien te worden? Wij mogen ons best eens achter onze oren krabben over hoe we in Europa met migranten omgaan.''



Hoewel Royaards vaker tekent over migratie, is hij met dit specifieke onderwerp nu wel klaar "want ik heb mijn punt gemaakt, ik heb gezegd wat ik wil zeggen. Maar over het onderwerp migranten ben ik nog lang niet uitgepraat.''



Lof

De 23-jarige Mamoudou Gassama haalde afgelopen maandag de pers in binnen- en buitenland nadat hij een kind redde dat aan een balkon in Parijs bungelde. De man kreeg talloze loftuitingen en werd persoonlijk ontvangen door president Macron, die hem een verblijfsvergunning gaf en wist te melden dat hij bij de Parijse brandweer aan de slag kon. Zijn daad leverde hem de bijnaam Spiderman op.