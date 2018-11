Amsterdammer Eddy Roos is kunstenaar van het jaar

Deze eretitel kreeg hij toegekend door Stichting Kunstweek. Zaterdag maakte voormalig politica Winnie Sorgdrager de uitverkiezing bekend.



Stichting Kunstweek organiseert jaarlijks de verkiezing Kunstenaar van het jaar. Circa 100 kunstkenners dragen hun meest gewaardeerde kunstenaars voor, waarna de 90 meest voorgedragen kunstenaars worden genomineerd. Vervolgens kan ook het publiek stemmen.



Bronzen beelden

Eddy Roos (1949) is een in Amsterdam geboren en getogen kunstenaar. Bij het grote publiek is Roos bekend vanwege zijn bronzen beelden die onder andere te zien zijn in Amsterdam. In Amsterdam zijn van zijn hand het beeld 'Katja', dat geplaatst is bij museum De Hermitage, en het 'Spanje-monument' in Amsterdam-Noord.