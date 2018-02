AmsterdamFM zegt de ether vaarwel

In een kosmopolitische samenleving als die in Amsterdam is het noodzakelijk mee te bewegen Frans van der Beek

"Het medialandschap verandert voortdurend en in een kosmopolitische samenleving als die in Amsterdam is het noodzakelijk mee te bewegen," aldus Van der Beek.



"Met de nieuwe studio in het Tropenmuseum en een reeks nieuwe programma's als het dagelijkse boekenuur Paperback radio en Tropenmuseum live kunnen we ons aanpassen aan de luisterbehoefte van Amsterdam en omstreken."



Recept van de dag

Tropenmuseum live wordt op donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur uitgezonden. In het programma zit onder meer de rubriek What's Cooking, waarin wekelijks een Amsterdamse chef-kok wordt gebeld voor het recept van de dag.



Later dit jaar hoopt AmsterdamFM - motto: weet wat er speelt! - meer initiatieven bekend te maken die de omroep in het jubileumjaar extra in het zonnetje zetten.