Amsterdam was befaamd om pioniersrol in de graffitikunst

'In the beginning, there were the signs on the wall.' Dat is de eerste zin in Amsterdam On Tour, refererend aan de expressieve oermens die zich botvierde op de wand van zijn hol. Het is ook een zin die van toepassing is op de opkomst van de graffiti in Amsterdam.



Op een van de eerste foto's in het boek, met de ondertitel The early signs of Dutch graffiti, is graffiti nog een leus.