Amsterdam kan best wat meer Bert Kopsen gebruiken

Tijdens wat plompverloren zappen op de duffe maandagavond strandde Lips op de tamelijk nieuwe tv-zender Spike TV. Tussen een aanbod vol buitenlandse programma's over mislukte tatoeages, geflopte cafés en Texaanse cheerleaders was daar namelijk ineens de docusoap Team Kops te zien.



De tweede aflevering van de serie was bepaald geen straf om uit te zitten, want wat is Bert Kops een gouwe vent.



Kort resumé: worstellegende Bert (55) runt een sportschool op de Weesperzijde. Hij traint daar jonge talenten die graag een robbertje boksen of aan mixed martial arts doen, een naar het lijkt nogal griezelige vechtsport waarbij je iemand knock-out moet beuken in een kooi.



Voordat Bert naar zijn gym gaat, verlaat hij elke dag zijn huisje in Purmerend om bij zijn hoogbejaarde ouders te ontbijten. Bert neemt vers brood mee, moeders laat hem kiezen uit een indrukwekkend arsenaal aan eispecialiteiten. "Bakken, koken, scrambelen of een uitsmijtertje, en soms misschien wel een roereitje."