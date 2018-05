Amerikaanse schrijver Philip Roth (85) overleden

Op zijn 24e publiceerde hij zijn eerste verhalen in het gerenommeerde tijdschrift New Yorker. Twee jaar later kwam zijn eerste boek uit: Goodbye, Columbus, met vaart en humor geschreven verhalen over het leven van de joodse middenklasse in de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog.



Critici prezen het boek, maar sommigen binnen de Amerikaanse joodse gemeenschap hadden er bezwaar tegen dat Roth zich had geconcentreerd op minder vleiende kanten van het jodendom, zoals het materialisme.



Maatschappelijke problemen

In 1962 verscheen Roths eerste roman: Letting Go, vijf jaar later gevolgd door When She Was Good. Het waren psychologische romans waarin hij ethische en maatschappelijke problemen van de jaren vijftig aan de orde stelde. Beide blijven qua bekendheid ver achter bij Portnoy's Complaint, de satirische roman die in 1969 verscheen.



Op de divan van de psychotherapeut dr. Spielvogel ligt Alexander Portnoy die zo onder zijn dominerende moeder gebukt gaat dat hij alleen troost vindt als hij masturbeert. Het boek was mede gebaseerd op de jeugdervaringen van de schrijver.



Nog vele, vele werken volgden. Acht van zijn verhalen zijn verfilmd.



Roth had zich al jaren uit het openbare leven teruggetrokken. Zijn 80e verjaardag, in 2013, werd nog wel publiekelijk gevierd.