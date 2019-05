Alsof er nooit 15 seizoenen Spuiten en Slikken zijn geweest

De makers hadden acht min of meer bekende Nederlanders bereid gevonden een 'bedpanel' te vormen: ze lagen in acht hokjes in bed om vragen te beantwoorden. Ook de kandidaten lagen in bed, zoals het Tilburgse duo Fleur (19, hetero) en Bradley (18, homo).



Fleur vertelde ter kennismaking dat ze haar 'gay best friend', toen deze 18 werd, had meegenomen naar de Tilburgse nachtclub De Nacht, want: "Hoe leuk is het om met een homo naar een bar te gaan waar blote vrouwen dansen? Betaal ik voor het tieten likken, dat is maar een tientje daar." Maar Bradley vond het helemaal niet leuk: "Ik ben blij dat ik homo ben." Fleur: "Het waren niet zulke goeie tieten."