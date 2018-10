Alles wat je nog niet wist over ontwerpen

Het gaat vooral over functie, en dat maakt het tastbaar

Van tevoren had Lips zijn bedenkingen bij Voor de Vorm; ontwerpers kunnen weleens doorslaan in gedetailleerde meningen over schoonheid. Maar het programma is eerder een soort How It's Made gecombineerd met de Keuringsdienst van Waarde: het gaat vooral over functie, en dat maakt het tastbaar.



Toen mevrouw Lips eindelijk thuiskwam, brandde Lips gelijk los. Wist je dat in Leerdam de enige fabriek in ­Nederland staat die wijnglazen maakt? En wist je dat er maar één man in Nederland is die het bekende gildeglas van Copier uit de jaren dertig met de mond kan blazen?



In volgende afleveringen volgen de fiets en de beha. Ook prima borrelmateriaal.



