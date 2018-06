Alles is een spelletje geworden, zelfs Uber

Voor je het weet gaan we met de smart­phone in de hand naar zakkenrollers of gestolen ­auto's speuren alsof het Pokémons zijn

Nog verder ging de Amsterdamse die gratis haar nieuwe huis liet opknappen door via Tinder een klusjesman te strikken. Toen de klus was geklaard beloofde ze een etentje, 'maar dat is er nooit van gekomen'. Voor haar was het spelletje uit te vinden 'hoe makkelijk mannen dingen doen voor vrouwen'.



Tussen de diverse voorbeelden van de moderne homo ludens duidden deskundigen en game-experts waarom we ons tot dergelijke spelletjes laten verleiden. Zelfs to-dolijsten werken al verslavend: "Als we weer een to-do'tje hebben weggestreept worden we beloond met kleine ­dopamineblokjes."



En voor je het weet gaan we met de smart­phone in de hand naar zakkenrollers of gestolen ­auto's speuren alsof het Pokémons zijn.



Lips doet ook mee en geeft de uitzending 3 sterren: interessant uitgangspunt, maar de losse cases kwamen te ­willekeurig over.



