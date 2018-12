Alle werken van Vermeer online tot in detail te zien

Verder zijn er onder meer filmpjes van influencers en YouTubers, terwijl je ook in het doopregister van Delft kunt grasduinen om te ontdekken dat Johannes Vermeer en wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek er op één pagina staan.



Van Vermeer bestaan voor zover bekend 36 schilderijen in achttien collecties in zeven landen in Europa en de Verenigde Staten.



'Vermeer-pelgrims'

Het Rijksmuseum bezit vier werken van de schilder, waaronder Het Melkmeisje uit ca. 1660.



Volgens het Mauritshuis zijn sommige mensen zo idolaat van de Hollandse meester, dat ze al die collecties afreizen. Toch dromen ook deze 'Vermeer-pelgrims' van één tentoonstelling van alle werken. Dat is echter ondenkbaar, alleen al doordat een aantal van de schilderijen te kwetsbaar is op op reis te sturen.



Google Arts & Culture is gratis toegankelijk (via de app of via g.co/meetvermeer). De informatie erbij wordt gegeven in het Spaans, Engels, Chinees, Frans, Japans en Italiaans. Uit die taalgebieden komen de meeste Vermeer-zoekopdrachten.