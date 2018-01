Alle sporters klapten gedwee mee, behalve Sjinkie Knegt

Camiel Eurlings was prominent aanwezig in het afsluitende filmpje dat de redactie had gemaakt over de successen van de olympische sporters in Sotsji.



Het filmpje was zo'n populair panklaar gerecht met de vaste ingredi├źnten oranje, veel goud, vreugde en vervoering, bedoeld om de vaderlandslievende kijker in een mist van tranen achter te laten.



Het in opspraak geraakte IOC-lid Eurlings was plotseling die grote rode peper die je elke keer doet aarzelen of je hem wel of niet in de pan zult doen. Zou daarover in de montagekamer nog zijn gediscussieerd? "De man heeft zijn vriendin gemept!" "Hm, hij is wel IOC-lid. Wie weet reikt hij in Zuid-Korea gewoon weer de medailles uit."



De NOS had veel werk gemaakt van de presentatie van de olympische ploeg. Normaliter een onderwerp voor het Sportjournaal, maar nu was besloten op primetime uit te pakken met een verslag van bijna een half uur.



Dat was best lang: we zagen hoe de sporters in een grote zaal hun nieuwe kleding kregen uitgereikt.