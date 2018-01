Ali B is ongeloofwaardig als scheldende drugsbaas in Patser

De derde film van het Vlaamse regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah is 'min of meer gebaseerd op waargebeurde shit', zo wordt de kijker beloofd. En waarom ook niet.



Het is goed voorstelbaar dat in Antwerpen vriendenclubjes rondlopen die, verveeld en gedesillusioneerd door een maatschappij waarin afkomst belangrijker is dan competenties, hun heil zoeken in de drugshandel.



Om geld, status en bovenal respect af te dwingen. En die vervolgens in aanraking komen met lui die zelfs hun wegwerpaansteker belangrijker vinden dan een mensenleven.



Relativerende humor

El Arbi en Fallah zijn enthousiaste, competente regisseurs die de aandacht met een minimale plot twee uur vast weten te houden. Het is vooral hun relativerende humor die deze misdaadfilm genietbaar maakt.