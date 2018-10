Albert wilde best bevestigen dat zijn woede nu haat was

Onrecht en onzekerheid zijn een voedingsbodem voor haat, had een onderzoeker daarvoor al uitgelegd

"Of je moet het uiten - botvieren op mensen of gebouwen ofzo - of het slaat naar binnen en vreet je op. In Appingedam is niet voor niets een toename van huiselijk geweld."



Bij nationalist Ben, die wenst dat Nederland weer een monoculturele samenleving wordt - zonder moslims dus - trof Eikelboom een ander soort huiselijk geweld.



Naast een op oranje papier gedrukt Wilhelmus aan de muur en in elke kamer een Nederlandse vlag, hingen er ook twee foto's van een afgebrande moskee in Vianen. "Als dat het gevolg is van brandstichting, noem ik dat een succesvolle verzetsactie," is het commentaar van Ben.



Zodra Eikelboom dit mijnenveld binnenstapte, hees hij de witte vlag. Hoofdschuddend keek hij de camera in. "Zeggen jullie er eens iets van."



