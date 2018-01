Afvoerputje op het Stedelijk leidt tot gesteggel: 'Het stemt treurig'

Posset had het gesigneerde perspex plaatje met een gegoogelde afbeelding van een afvoerputje op 22 december eigenhandig bevestigd.



De drek van de afgelopen paar jaar moest via het putje worden afgevoerd, stelde Posset. "Nepotisme, belangenverstrengeling, artistiek kapitalisme, handjeklap, vriendjespolitiek, het grote geld... De raad van toezicht die investeert in kunst die hier een jaar later wordt geëxposeerd."



Het afvoerputje bleef aanvankelijk vrijwel onopgemerkt hangen. "Ik heb bewust geen toestemming gevraagd aan het museum, in afwachting of ze het zouden tolereren. Maar het Stedelijk liet het putje niet alleen hangen, maar deelde mijn actie ook met zijn 200.000 volgers. Heel uitgekookt. Allerlei kunstenaars in den lande feliciteerden mij met mijn actie, ik dreigde salonfähig te geworden."



Keurig bewaard

Tot leedwezen van Posset, die kort voor oud en nieuw een oproep deed in deze Het Parool: 'Verniel of verwijder mijn kunstwerk.'



Het Stedelijk Museum zag de oproep ook en liet Possets putje terstond verwijderen door een bewaker.



"Verniel het kunstwerk, stond er in zijn oproep. Dat leek ons niet zo'n goed idee, met al dat vuurwerk rond oud en nieuw," aldus woordvoerder Udo Feitsma. "Om schade aan de badkuip te voorkomen hebben we het dus zelf maar verwijderd. Ik weet niet waar het nu is, maar we hebben het keurig bewaard."