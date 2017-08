Afscheidstournee Alex Klaasen en Henry van Loon op De Parade

Na vele succesvolle jaren houdt H.E.A.R., Henry en Alex Rock, ermee op. Wat moeten de fans nu?

"Die zijn natuurlijk in de rouw, maar als ze alle cd's kopen, kunnen ze de rest van hun leven vooruit. Je moet stoppen op je hoogtepunt en dat doen we dan ook. Al is het natuurlijk een carrière van louter hoogtepunten geweest dus wat dat betreft hadden we op elk moment kunnen stoppen."



Jullie eerste show heette Neuken is Voor Meisjes, deze heet Uitgerukt. Is er lang over die titel gebrainstormd?

"Ja, heel lang. Het was dit, of Afscheid Nemen Bestaat Wel. Maar Uitgerukt ligt meer in de lijn met de vorige show."



Het is een afscheidstournee, dus waarschijnlijk worden klassiekers als Neuken is Voor Meisjes en Cameltoe gezongen. Maar zitten er ook nieuwe nummers in?

"We doen halverwege een medley van de klassiekers. Er zitten zeven nieuwe nummers in, zoals de afscheidssingle Blijven/gaan en de hit Kokkel en Scheermes."