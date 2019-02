Afscheidsconcert Acda en de Munnik in Carré op Netflix

Thomas Acda en Paul de Munnik leerden elkaar kennen in 1989 op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Daarna waren ze jaren onafscheidelijk. Het leidde in 1997 tot hun doorbraak.



Na een jarenlange samenwerking kondigden Acda en De Munnik in DWDD in 2014 aan dat ze stopten. Een jaar later traden ze als laatste keer samen op in Carré, dit concert is terug te zien op Netflix.



Na dat optreden stonden ze nog twee keer samen op een podium. De eerste keer was bij de Vrienden van Amstel Live en later op de uitvaartdienst van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan, die een groot bewonderaar was van de muziek.