Afscheid van Paul Witteman, maar we zijn nog niet van hem af

Er waren keurige gesprekken tussen keurige lieden, intelligente columns over ingewikkelde onderwerpen en een presentator die niet op de voorgrond treedt. Met name als er meerdere mensen aan tafel zitten schikt Witteman zich in de nederige rol van gespreksleider.



Toen Sybrand Buma aan tafel plaatsnam kwam de interviewer in Witteman tevoorschijn. Hij is dan scherper, houdt het tempo hoog en permitteert zich af en toe een kwinkslag.



In de Varagids zei Witteman deze week dat Buma zijn favoriete politicus is om te ondervragen, want 'hij houdt van het spel, is geestig en enorm pienter'. Van die geestigheid gaf Buma dit keer weinig blijk, wel van wederzijdse waardering. "Dank u voor de vele mooie interviews de afgelopen jaren," zei hij.



Een paar uur later was Witteman alweer te zien, bij Podium Witteman. Te gast was eerder genoemde Freriks, die zich de afgelopen week wel heel gewillig wentelde in zijn slachtofferrol, want o, o wat was hij schandalig behandeld door de VPRO. Maar nu sprak hij bevlogen over de componist Maurice Ravel, en vanaf maandag is hij elke dag op de buis met De Slimste Mens.



Van Witteman en Freriks zijn we nog lang niet af. Gelukkig maar.



