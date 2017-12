AD past na kritiek oliebollentest aan

We zijn er niet om hardwerkende ondernemers de stuipen op het lijf te jagen

Maar dat soort lage cijfers komen er niet meer. Alleen de 75 beste adressen komen in de krant. "We zijn op zoek naar de beste oliebollen voor onze lezers, dat moet centraal staan. We zijn er niet om hardwerkende ondernemers de stuipen op het lijf te jagen. Het wordt er misschien ietsje saaier van, maar leedvermaak is geen vermaak."



Kritiek

Nijenhuis schoof donderdagavond bij Jinek aan om in discussie te gaan over de test. Zijn optreden leidde tot veel kritiek, met name zijn uithaal naar oliebollenbakkers Jordy Bakker en Bianca van Rijn die ook aan tafel zaten. Hij zei: "Als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet zo dat je als laatste bent geëindigd."



Een foute opmerking, zo schrijft de hoofdredacteur nu. "Dat was niet AD, dat was oliedom."



