Acteur Burt Reynolds overleden

De ervaren acteur wees volgens The Hollywood Reporter ook veel rollen af in latere hitfilms. Reynolds maakte geen gebruik van de kans om iconische karakters te spelen als Han Solo in Star Wars, Garrett Breedlove in Terms of Endearment en John McClane in Die Hard.



Grafschrift

Reynolds erkende in 2012 dat hij spijt heeft van sommige carrièrekeuzes. "Ik koos de rol die het leukst was, niet de meest uitdagende'', zei hij tegen interviewer Piers Morgan. De acteur kreeg ook het verzoek met een grafschrift voor zichzelf te komen. "Hij had een fantastisch leven en deed zijn best, zijn uiterste best, om niemand pijn te doen'', reageerde hij.