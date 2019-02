Acteur Albert Finney (82) overleden

Finney begon zijn carrière bij de Royal Shakespeare Company. Hij brak later door met de film Saturday Night and Sunday Morning (1960). Finney kroop ook in de huid van Ebenezer Scrooge in de film Scrooge (1970) en speelde Hercule Poirot in Murder on the Orient Express (1974).



De acteur is vijf keer genomineerd voor een Oscar, onder meer voor zijn rollen in The Dresser (1983) en Erin Brockovich (2000). Het bleef uiteindelijk bij nominaties. Finney mocht de prestigieuze filmprijs nooit in ontvangst nemen. Hij won wel andere grote prijzen, zoals Golden Globes en BAFTA Awards.



Finney speelde in zijn latere jaren ook Winston Churchill in The Gathering Storm (2002) en Kincade in de James Bond-film Skyfall (2012). De nabestaanden van Finney maakten zijn dood bekend in een verklaring.



'Hij stierf vredig na een kort ziekbed in de aanwezigheid van zijn naasten', schreef een woordvoerder. 'De familie vraag om privacy in deze verdrietige periode.'