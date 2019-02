Achttien namen op longlist Libris Literatuur Prijs

Marieke Lucas Rijneveld - De avond is ongemak

Jaap Robben - Zomervacht;

Peter Terrin - Patricia;

Peter Verhelst - Voor het vergeten;

Gerwin van der Werf - Een onbarmhartig pad.



Wees onzichtbaar

Op 18 maart volgt de shortlist met de zes uiteindelijke kandidaten. Vorig jaar ging de prijs naar Murat Isik voor Wees onzichtbaar. Bussemaker maakt zijn opvolg(st)er bekend op 6 mei in Amsterdam.



De organisatie van de Libris Literatuur Prijs begint een extra campagne om nog meer mensen te interesseren voor de gekozen boeken. Het is de bedoeling dat ze leesclubs vormen die zich gaan storten op minstens een van de achttien boeken. Twee leden is in principe al genoeg. De 'clubs' die zich aanmelden via internet, maken onder meer kans op het bijwonen van de prijsuitreiking tijdens het besloten galadiner, met een overnachting op de plaats van handeling: het Amstel Hotel.



Benali

Voorafgaand krijgen de clubs mogelijk een 'ambassadeur' op bezoek, bijvoorbeeld voormalig Libris Prijswinnaar en juryvoorzitter Abdelkader Benali. Het maakt voor de prijzen niet uit of het boek van de leesclub de shortlist haalt.