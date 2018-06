Achterhuis Anne Frank Huis nu virtueel te bezoeken

"Hij wilde laten zien en laten voelen wat er niet meer is, wat er vernietigd is," zegt directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting. Otto Frank besloot destijds dat er maquettes moesten komen van het huis.



"Hij wilde in de jaren zestig aan de hand van maquettes het leven in het Achterhuis laten zien, wij doen het nu met de techniek van VR. Veel mensen kunnen hier niet komen. Met VR krijgen ze een indringende ervaring. Zoals historicus Johan Huizinga ooit zei: door een object of geur kun je ineens dichtbij de geschiedenis komen. Deze app is een historische sensatie." Ook wordt de app gebruikt voor educatieve programma's.



Downloaden

De VR-tour is in het Anne Frank Huis te ervaren. Mensen die zelf een VR-bril hebben kunnen de 25 minuten durende VR-tour gratis downloaden in de appstore van Oculus.