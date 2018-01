Acht jaar na Bonita Avenue komt Peter Buwalda met nieuw boek

Het nieuwe boek - waarvan de titel nog niet bekend is - wordt het eerste deel van een trilogie, vertelt Buwalda in een podcast van de Volkskrant. Het tweede en derde deel moeten binnen vijf jaar in de boekwinkels liggen.



Bonita Avenue werd bij het verschijnen alom geprezen en Buwalda won er onder meer de Selexyz Debuutprijs en de Anton Wachterprijs mee.



The Beatles

'Een roman die zich niet bepaald laat lezen als een debuut, zo veel vakmanschap toont de schrijver al,' schreef de Paroolrecensent destijds. 'En dat kan niet iedere debutant zeggen.' Het boek kreeg vier sterren.



Over het grote gat tussen zijn eerste en twee boek zegt Buwalda tegen de Volkskrant: 'The Beatles hebben hun hele oeuvre opgenomen in een periode die korter is dan die tussen mijn eerste en tweede roman. Dat is een gedachte om vroeg oud van te worden. (...) Dus ik moest aan de slag.'



Het nieuwe boek verschijnt op 23 september.