Ach, een hobby als carnaval mag best wat kosten

Geen fan van verkleedfeesten, ook niet van praalwagens en blaaskapellen. Lips is van ­boven de rivieren, aan hem is carnaval niet ­besteed, maar toch bleef hij hangen bij WNL's Stand van het Land, dat de economische cijfers van carnaval had laten uitpluizen door het CBS en SCP.



Anderhalf miljoen carnavalsgangers in Nederland geven gemiddeld 180 euro per persoon uit, waarvan de helft aan drank opgaat. Een klein café dat normaal in vijf dagen 3000 euro omzet, draait tijdens carnaval zo 25.000 euro.



Het zal allemaal wel kloppen, maar het grootste volksfeest van de zuidelijke provincies reduceren tot statistieken maakte Lips niet warm voor een polonaise door de ­kamer. Gelukkig waren er ook interviewtjes, een soort Man Bijt Hond uit carnavalsland. Dat was genieten.