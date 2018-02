Aanslag op bevolkingsregister in levensgroot stripverhaal

Explosieven

Vervolgens hield de groep huis in het register. De persoonskaarten werden uit de ijzeren archiefkasten gehaald en op de grond gegooid. De groep beschikte over explosieven en stak de boel in de brand.



Mede dankzij het lakse bluswerk van de brandweer (ze waren ingelicht over het doel van de brand) lukte de aanslag gedeeltelijk. Uiteindelijk werd slechts 15 procent van de persoonsbewijzen vernietigd.



Discussies

Met de tentoonstelling Explosiegevaar! neemt het Verzetsmuseum bezoekers mee terug naar 27 maart, 75 jaar geleden. De zes kunstenaars die de aanslag beraamden, worden geïntroduceerd via een levensgroot stripverhaal dat zich kamer na kamer ontvouwd.



Bezoekers worden uitgenodigd mee te denken. Bijvoorbeeld over de discussies van de beramers over het gebruik van geweld en over de vraag of de aanslag, waarvoor de bezetters twaalf mensen fusilleerden, het wel waard is geweest.



Explosiegevaar! is te zien van 28 maart t/m 11 november.