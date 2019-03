Aangifte cartoonist wegens bedreiging Baudet

Oppenheimer, die ook voor deze krant werkt, tekende Baudet zaterdag in NRC Handelsblad in een bruin legeruniform, met hoge laarzen aan en een wereldbol aan zijn voet - een scène geïnspireerd op de film The Great Dictator, waarin Charlie Chaplin in 1940 de draak steekt met Nazi-Duitsland, Hitler en Mussolini.



Een anonieme Facebookgebruiker reageert op de tekening met de tekst: 'goed bezig': 'Er moet zo snel mogelijk iemand opstaan om deze neo-nazi (...) en pro-raszuiver persoon van kant te maken.'



Volgens Oppenheimer gaat dat te ver. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. 'Ik wil niet dat iemand een tekening van me misbruikt om geweld tegen een politicus te propageren. Dan kunnen ze zeggen: die reactie is satire, het is met een knipoog bedoeld. Maar dat lees ik er niet aan af. Hier wil ik niet mee geassocieerd worden. Een stevig debat is goed, er mag gescholden worden, maar dit gaat een grens over.'



Tekening

Oppenheimer kreeg zelf op social media stevige kritiek op de illustratie van zaterdag. 'Iedereen krijgt een tik om de oren van mij, links of rechts. Maar als een politicus teksten gebruikt als 'naar het front geroepen' en openlijk flirt met ideeën die eerder bruin dan groen zijn, dan teken ik zulke illustraties.'