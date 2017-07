Er komt straks iemand anders, die zet zijn tent eroverheen en dan is het vergeten. Het leven is een camping

Grandioos was dat: jonge gasten, voornamelijk uit de culturele wereld, die nog niet alles in talkshows hebben verteld, maar wel iets te vertellen hebben. Eén van hen, Simone van Saarloos, zat een jaar na Zomergifjes bij Zomergasten. Aan tafel bij olijke Tim als een opstapje naar het grote werk.



Met de eerste gast in Tims ^ Tent, schrijfster en zelfbenoemd vriendelijke klojo Maartje Wortel, was Den Besten al snel op dreef. Niet een veelgeprezen boek van Wortel behandelen, maar juist een boek dat één ster kreeg in de Volkskrant. Als zijn gast moet plassen: "Oh, wil je een toiletrol? Of doe je gewoon uitdruppelen?" Tijdens een vluchtig potje pingpong: "Denk je weleens aan de dood?"



De grote angst: een bloedserieus, gladgestreken interview. En dus gaat het met een heerlijke lichtheid, zonder dat het leeg wordt. Wortel, over een platgedrukt en verkleurd stukje gras waar ooit een tent stond: "Dit past bij het mens-zijn. Want je laat iets achter, maar heel tijdelijk. Er komt straks iemand anders, die zet zijn tent eroverheen en dan is het vergeten." Den Besten: "Het leven is een camping."



Dat hij een koffiezetapparaat met stekker uit zijn tent haalde om koffie te zetten, vergeeft Lips hem.



