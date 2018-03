Aan de sixpack van Croft ligt het niet in de nieuwe Tomb Raider

Twintig jaar geleden werd de Britse videogameheldin Lara Croft de eerste superster van het virtuele domein, dat destijds nog in de kinderschoenen stond. Waar de bedenkers de mosterd haalden, werd bij haar debuut in de oerversie van Tomb Raider in 1996 snel duidelijk.



Lara joeg op archeologische schatten en maakte daarbij gebruik van atletische en analytische vaardigheden: in verborgen tempels en tombes ontweek ze boobytraps en gespuis en loste ze raadsels op om schatten te lokaliseren.



Het was de daverende openings­scène uit Steven Spielbergs Raiders Of The Lost Ark opgerekt tot een schier eindeloos avontuur, waarbij de Amerikaanse archeoloog Indiana Jones door een acrobatisch Brits pixelmeisje was vervangen en de toeschouwer deelnemer werd.



Dat was destijds vet kicken. De twee teleurstellend logge verfilmingen met Angelina Jolie brachten weinig meer dan een dubbele dosis mosterd na de maaltijd.



Plotkronkels

Wanneer games tot film worden bewerkt, ondernemen producenten, schrijvers en regisseurs doorgaans vruchteloze en onnodige pogingen om diepgang, motivatie en plotkronkels toe te voegen.



In Lara Croft: Tomb Raider (2001) en Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life (2003) worstelde Jolie uitvoerig met een halfbakken vadercomplex dat niets meer dan ballast vormde en de boel danig ophield.



In Tomb Raider, de nieuwe verfilming, draait het verdorie alweer om Lara en haar verschrikkelijk afwezige pappie.