A. F. Th. van der Heijden publiceert nieuwe roman

Het boek heet Mooi Doodliggen, maakte uitgeverij Querido woensdag bekend, en is een "actueel politiek memorandum".



De schrijver liet zich voor zijn nieuwe boek inspireren door nieuwsfeiten uit de lente en de zomer van 2018 rondom de 'moord' op de Russische journalist Arkadi Babtsjenko.



Volgens de politie in Oekraïne was Babtsjenko bij zijn appartement in Kiev in de rug geschoten en werd hij bloedend aangetroffen door zijn vrouw.



Al snel bleek de moord op de journalist echter in scene gezet door de geheime dienst, in een poging Russische huurmoordenaars te arresteren die het op zijn leven hadden gemunt.