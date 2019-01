8 nieuwe leden voor de Akademie van Kunsten

Onder anderen Nelleke Noordervliet treedt toe tot de Akademie

Claudy Jongstra maakt monumentale kunstwerken en werkt met gevilte wol. Haar bekendheid groeide toen haar werk in Star Wars werd ­gebruikt; het is opgenomen in particuliere en museale collecties.



Verder treden beeldend kunstenaar, curator, onderzoeker en schrijver Charl Landvreugd toe, die zich bezighoudt met migratiegeschiedenis, beeldend kunstenaar Fiona Tan, bekend van haar audiovisuele installaties, en harpiste Gwyneth Wentink, die internationaal optreedt als soliste, in ensembles en met orkesten. Ook is ze oprichter van State of the United Arts, een kunstendenktank en performanceplatform.



Het belangrijkste criterium bij de keuze van leden is hun artistieke prestatie. Ook heeft de commissie van leden van de Akademie van Kunsten, Koninklijke Akademie van Wetenschappen en De Jonge Akademie rekening gehouden met gender en spreiding over disciplines.