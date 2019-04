6 Inside probeert het echt, maar het publiek wil niet

'Tv-maken is ook een vak," sneerde Albert Verlinde toen het zijn collega's van 6 Inside achter de schermen niet lukte het juiste filmpje in te starten bij zijn nieuwtje over Dancing with the Stars. Verlinde had in de eerste ­minuten nog wel ronkend aangekondigd dat de collega's van RTL Boulevard even moesten meeschrijven.



Het voorval tekende het parcours dat SBS' entertainmentrubriek in de vooravond tot nu toe aflegt: er wordt hard gewerkt, de bedoelingen zijn goed, maar de resultaten blijven ver achter bij de verwachtingen.