50e editie Pinkpop heeft ongeremd nostalgisch programma

Zaterdag 8 juni

Badflower, Bazart, Davina Michelle, George Ezra (dit was al bekend), Cage the Elephant, Grace Carter, Halestorm, Hippo Campus, Jack Savoretti, Jacob Banks, Mt. Atlas, Syml, Jacin Trill & Leafs, Yungblud, San Holo, Elbow, Golden Earring, Anouk, Jamiroquai en Mumford & Sons



Zondag 9 juni

Armin van Buuren, The Cure, Lenny Kravitz, Krezip, The Kooks, Kraantje Pappie, Die Antwoord, J Balvin, Rowwen Heze, White Lies, Mark Ronson, Miles Kane, Blood Red Shoes, Izzy Bizu, Barns Courtney, Confidence Man, Au/Ra en Nana Adjoa



Maandag 10 juni

Fleetwood Mac, Bastille, Slash met Myles Kennedy, The 1975, Jett Rebel, Major Lazer, Dropkick Murphys, Tenacious D, Bring Me The Horizon, The BossHoss, Michael Kiwanuka, First Aid Kit, The Pretenders, Sam Fender, Indian Askin, THe Marcus King Band, Palaye Royale, Coely, Coldrain en David Keenan