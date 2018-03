400.000 kijkers zien Cruijff-interview Mies

De herhaling belandde nog net in de top 25 van best bekeken programma's, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.



Woensdagavond keken nog 1,1 miljoen mensen naar een herhaling van een aflevering van het door Mies gepresenteerde spelprogramma Eén van de acht. Een door Ivo Niehe samengesteld in memoriam trok maandagavond bijna 1,2 miljoen kijkers.



Mies Bouwman overleed maandag op 88-jarige leeftijd. Dinsdag is de besloten uitvaart.



Zaterdag trok de voorlaatste aflevering van Wie is de Mol? de meeste kijkers van de dag (ruim 2,5 miljoen). In de top drie wordt het spelprogramma gevolgd door het Journaal van 20.00 uur en de kennisquiz Weet Ik Veel (RTL4), die wordt gepresenteerd door Linda de Mol.



